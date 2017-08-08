3 августа 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольные дела в отношении ПАО «ВымпелКом» («Билайн»), ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл» по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории Российской Федерации.

По упомянутой выше норме запрещаются действия доминирующего хозяйствующего субъекта, в результате которых пропадает конкуренция, ущемляются интересы других субъектов предпринимательской деятельности, либо интересы неопределенного круга потребителей.

ФАС потребовал уравнять цену роуминга на дешёвых и дорогих тарифах в середине июля 2017 года. По идее ФАС за сотовый межгород должны были примерно одинаково платить не те, кто им пользуется, а все российские абоненты в равной мере. Через пару недель, 31 июля ТАСС распространил заявление замглавы ФАС Анатолия Голомолзина: «Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить дело в отношении «большой четверки». Голомолзин также предостерёг, что ФАС возбудит дела по внутрисетевому роумингу, если до 13 августа компании не исполнят предписание: «Время еще есть, если никакой реакции [операторов] не будет, то дальше по плану».

Внутрисетевой роуминг действует в сети одного оператора на территории всей страны, где сам оператор поделил территорию на регионы. Национальный роуминг включается, когда сети оператора в конкретном регионе нет и абонент общается через подключение к другой сотовой сети.

В 2017 году ФАС уже расследует другие действия вышеупомянутых сотовых операторов. Руководитель управления ФАС по контролю связи и ИТ Елена Заева в июне рассказала, что ФАС заподозрила операторов в синхронном закрытии тарифов с безлимитным интернет-трафиком. Ничем не мотивированные действия группы предположительно конкурирующих компаний, подпадают под антимонопольное законодательство РФ.