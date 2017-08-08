Несмотря на высокое распространение среди россиян компьютеров, ноутбуков, смартфонов и планшетов, телеконтент не пользуется популярностью на этих устройствах, говорится в исследовании Ipsos Comcon. Так, 95% недельной ТВ-аудитории смотрит телевизионный контент по телевизору, 4% — на компьютере или ноутбуке и лишь 1% — на смартфоне или планшете. Компания опрашивала россиян 10−75 лет в городах с населением от 100 тыс. человек.

При этом каждый десятый городской житель читает газеты и журналы на их сайтах, еще 6% — через приложения в смартфоне. На бумаге прессу читают 70% опрошенных. Наиболее активно прессу с мобильных устройств читают люди 10−20 лет — 23% опрошенных в этой группе, среди опрошенных 21−40 лет таких 10%.