Департамент информационных технологий правительства Москвы закрыл электронные дневники школьников от разработчиков мобильных приложений, сообщил в своем блоге на сайте «Эха Москвы» глава ДИТ Артем Ермолаев.

В связи со случаями нарушения этических норм сторонними разработчиками мобильных приложений электронного дневника, а также для обеспечения максимального уровня информационной безопасности ребенка, мы приняли решения существенно усилить авторизацию при входе родителя и ребенка в сервис «электронный дневник». Поэтому с 1 сентября воспользоваться сервисом дневника можно будет только через авторизацию на официальном сайте Мэра Москвы mos.ru. В разгар прошлого учебного года, в одном их самых массовых неофициальных мобильных приложений дневника, были размещены материалы порнографического характера. Это происшествие создало серьезный резонанс среди родителей. На ДИТ массово были поданы жалобы, в отдельных случаях — судебные иски По этой причине принято решение о закрытии доступа к данным дневника для неофициальных ресурсов — не только для вышеупомянутого разработчика, а для всех. Мы переводим дневник на бесплатный для жителей ресурс mos.ru и также у нас есть официальное бесплатное приложение дневника. Бесплатность — это тоже важно! Потому что мы защищаем людей в принципе от любой рекламы внутри сервиса, а тем более неэтичной, — пишет чиновник.

Ранее создатель самого массового стороннего приложения для работы с электронными дневниками «МРКО — независимый дневник» Леван Квирквелия рассказал на сайте Habrahabr, что ему закрыли доступ к данным школьников из-за конкуренции с другим сервисом — Kid Radar, который разработала компания «Тактик Лабс». «Тактик Лабс» связана с компанией «Альтарикс», которая разработала большую часть электронных приложений для московского правительства, уверен он.

Эти компании («Тактик Лабс» и «Альтарикс» — «Роем!») тесно связаны. Цель их приложения — заработать на том, что они же и не создали адекватного официального конкурента, — пишет Леван Квирквелия.

По данным Kartoteka.ru, «Тактик Лабс» принадлежит «ФЕЙРГЛАЙД», ее генеральный директор также возглавлял компанию «Техстройторг», все юрлица зарегистрированы в Москве. «Альтарикс» зарегистрирована в Самаре, на 100% принадлежит гендиректору Денису Николаеву. Судя по тому, что Ермолаев специально упомянул о бесплатности сервиса, теперь доступ отключат всем разработчикам приложений — и у Квирквелии, и у «Тактик Лабс» были дополнительные платные функции в их решениях.