Rambler просеет Рунет в поисках платных зрителей для Okko.tv


Медиахолдинг Rambler будет аккумулировать хорошую платежеспособную аудиторию внутри нового спортивного проекта Okko.tv, позволяющего смотреть трансляции футбольных матчей английской Премьер лиги. Стратегические цели этого партнёрства осветили на совместной пресс-конференции Rambler, Okko и букмекера «Олимп» прошедшей в Москве 8-го августа.

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По словам Максима Тадевосяна, управляющего директора Rambler&Co, это первый проект холдинга, позволяющий использовать финансовые ресурсы «Сбербанка» для приобретения прав на медиапродукты, на базе которых компания сможет предложить своим 40−45 млн читателей новый для них высококачественный платный контент. Стоимость подписки на Премьер лигу в Okko составит от 200 рублей за суточный доступ до 3−5 тысяч рублей за абонемент на весь год до конца мая 2020-го года.

Потенциальной аудиторией Премьер лиги в «Рамблере» считают 12−18 млн россиян — это количество граждан близко к тем, кто платит за игровой, музыкальный и видеоконтент в Рунете, реальное количество подписчиков спортивного канала Okko предсказать пока сложно, поскольку матчи Премьер лиги начнутся только с девятого августа.

Самому Rambler, по информации «Коммерсанта», уже удалось окупить свой контракт по покупке прав на матчи английской лиги, подписав партнёрское соглашение с букмекерской конторой «Олимп», однако как сказал Максим Тадевосян, стоимость всего проекта не ограничивается стоимостью прав на трансляции. Например, в компании была создана спортивная редакция, по сути свой канал, шеф-редактором которого стал Владимир Стогниенко, телеведущий спортивных программ с пятнадцатилетним стажем. При этом в расходы заложены даже выезды сотрудников Okko на наиболее значимые матчи Премьер лиги.

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