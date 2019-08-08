Медиахолдинг Rambler будет аккумулировать хорошую платежеспособную аудиторию внутри нового спортивного проекта Okko.tv, позволяющего смотреть трансляции футбольных матчей английской Премьер лиги. Стратегические цели этого партнёрства осветили на совместной пресс-конференции Rambler, Okko и букмекера «Олимп» прошедшей в Москве 8-го августа.

По словам Максима Тадевосяна, управляющего директора Rambler&Co, это первый проект холдинга, позволяющий использовать финансовые ресурсы «Сбербанка» для приобретения прав на медиапродукты, на базе которых компания сможет предложить своим 40−45 млн читателей новый для них высококачественный платный контент. Стоимость подписки на Премьер лигу в Okko составит от 200 рублей за суточный доступ до 3−5 тысяч рублей за абонемент на весь год до конца мая 2020-го года.

Потенциальной аудиторией Премьер лиги в «Рамблере» считают 12−18 млн россиян — это количество граждан близко к тем, кто платит за игровой, музыкальный и видеоконтент в Рунете, реальное количество подписчиков спортивного канала Okko предсказать пока сложно, поскольку матчи Премьер лиги начнутся только с девятого августа.

Самому Rambler, по информации «Коммерсанта», уже удалось окупить свой контракт по покупке прав на матчи английской лиги, подписав партнёрское соглашение с букмекерской конторой «Олимп», однако как сказал Максим Тадевосян, стоимость всего проекта не ограничивается стоимостью прав на трансляции. Например, в компании была создана спортивная редакция, по сути свой канал, шеф-редактором которого стал Владимир Стогниенко, телеведущий спортивных программ с пятнадцатилетним стажем. При этом в расходы заложены даже выезды сотрудников Okko на наиболее значимые матчи Премьер лиги.