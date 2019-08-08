Билайн, оператор связи и распространитель телесигнала в цифре, объявил о запуске ТВ-аналитики исходные данные для которой он собирает с полутора миллиона ТВ-приставок в 145 городах России, со смартфонов и Smart TV.

Для сравнения, в TV Index — основном проекте по измерению телевизионной аудитории компании «Медиаскоп», участвуют лишь 5 400 домохозяйств. Информация о просмотрах собирается с помощью ТВ-метров — специальных приборов, которые устанавливаются на все телевизоры в семьях, отобранных для измерения. Телеканалы используют данные «Медиаскоп» для продаж рекламных размещений. Рекламодатели — для покупки и оценки эффективности кампаний.

Пилот появился у оператора в начале 2019 года, первая же проба подняла эффективность рекламных кампаний «Билайн» на 15%.

Потенциально переход на big data технологии анализа телесмотрения обозначает, что рекламодатели будут планировать рекламные размещения намного точнее, чем это удавалось им в прошлом. Рекламные доходы телеканалов в очередной раз упадут. Проблемы телевидения повышают и популярные Smart TV. По статистике, половина продающихся в РФ телевизоров — «умные», а контент на них может поступать из самых разных источников, необязательно ТВ-эфира. В связи с чем появляются новые рекламные инструменты, не подконтрольные телеканалам. Так в апреле 2019 достаточно точно таргетировать рекламу на владельцев Smart TV научились Mail.ru Group и ivi.