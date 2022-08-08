В России могут отменить штрафы за продажу ввезенных в рамках параллельного импорта устройств без предустановленного обязательного российского ПО. По словам представителя Минцифры, проект соответствующего федерального закона с поправками в статью 14.8 КоАП («Нарушение иных прав потребителей») уже внесен в правительство. Закон о предустановке российского ПО на продаваемые в стране устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV, вступил в силу с 1 апреля 2021 г. Перечень приложений для предустановки утверждается ежегодно на основе отбора заявок, поданных правообладателями ПО. В список приложений, обязательных к установке в 2022 г., входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и др.

Суть новых поправок заключается в «приостановке привлечения к административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительно установленных российских программ в связи с введением требования по параллельному импорту технически сложных товаров». Как следует из перечня мер, законопроект должен быть представлен к 1 сентября 2022 г., ответственными ведомствами назначены Минцифры, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и ФАС. Сама идея параллельного импорта не предполагает, что оборудование будет отвечать требованиям местного законодательства, в том числе и по предустановке отечественного ПО, объясняет руководитель Content Review Сергей Половников.