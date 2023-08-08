Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) представит новый информационно-аналитический терминал в первой половине 2024 года, рассказал президент площадки Алексей Рыбников в интервью «РБК Инвестициям». Он уточнил, что у платформы будет информационный и аналитический функционал. «Он не направлен на совершение непосредственно сделок. Да, ты можешь использовать ту информацию, которую получаешь онлайн, и интегрировать ее в свою систему. Система будет тебе выдавать рекомендации по совершению тех или иных действий», — предупредил топ-менеджер. При этом развивать торговый функционал своей платформы биржа пока не планирует, считая, что необходимая торговая функциональность самой биржи уже достаточна.

Стоимость использования терминала пока не объявлена, но она будет ниже, чем годовая подписка на терминал Bloomberg ценой в $24 тыс. в год.

Последний перестал быть доступен в России и Белоруссии весной 2022 года, как и другие финансовые продукты - лицензия на данные, лента данных и электронные торговые платформы.

В апреле 2022 года заменить своим продуктом терминал Bloomberg взялась российская компания SoftWell. Они запустили RuTerminal.

Это облачная платформа, где у каждого трейдера есть свой профиль и возможность вести переговоры с другими участниками рынка. С уходом Bloomberg и Refinitiv трейдеры остались без привычных средств мониторинга и аналитики. Если альтернативные источники финансовой информации еще можно было найти, то инструментов для заключения сделок и общения между участниками рынка просто не стало. Переговоры перешли в групповые чаты и личные сообщения в Telegram, что не очень удобно. Участникам финансового рынка хотелось иметь привычный интерфейс для общения. Мы добавили в систему чаты и реализовали обе популярные модели взаимодействия — и как у Refinitiv, и как у Bloomberg. В первом случае, это передача данных в одностороннем режиме (симплекс). Во втором — это полноценный чат, похожий по функциональности на Bloomberg. Следующим шагом добавили возможность заключения сделок.

В продвижении и продажах продукта помогла договорённость с Министерством экономического развития. К нынешнему августу у платформы добавилось несколько новых функций.

В июне бета-версию аналога терминала Bloomberg, «Трейд радар», показала на ПМЭФ Московская биржа.