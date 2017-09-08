В августе 2017 года оператор Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга «МаксимаТелеком» поднял цены на услугу отключения рекламы «Как дома» на треть и оповестил только часть пользователей, пишет vc.ru со ссылкой на клиентов сервиса. Как рассказал один из собеседников портала, оператор рассылает абонентам сообщение об автоматическом продлении услуги, но в нем нет информации об изменении тарифов.

Представитель «МаксимаТелеком» Илья Грабовский заявил, что изменение было плановым — в 2016 году компания также повысила цены 22 августа. Оферта с новыми тарифами появилась за две недели до их введения. Новость о повышении цен была опубликована на сайте wi-fi.ru и в пресс-релизе об обновлении приложения MT Cabinet. СМИ также не получила отдельное сообщение о росте тарифов, так как компания планировала объединить новость с запуском приложения.

Грабовский также сообщил, что информирующие сообщения были разосланы пользователям с активной подпиской, у которых планировалась пролонгация. Оповещения были разосланы только тем, у которых автопродление должно было сработать «в ближайшем относительно даты изменения тарифов времени».