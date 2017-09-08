«ВКонтакте» «совсем скоро» обновит дизайн мобильного приложения для Android и iOS, сообщают представители компании на «Хабрахабре» и публикуют концепты дизайна, из которых будет реализована только часть. Навигацию меню из левой части экрана, возможно, перенесут вниз и оставят пять вкладок: «Новости», «Поиск и Рекомендации», «Сообщения и Уведомления» и меню.

Кроме того, вероятно, в ленте новостей станут отображаться просмотры и знак «лайка» будет красным.

Также ВК представит новый плеер. Разработчики сделали экран с текущей композицией центральным, предусмотрев возможность свайпом переходить к тексту песни и к плейлисту.