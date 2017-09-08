Facebook начал тестирование функции, позволяющей назначать свидания в реальной жизни. Сервис предлагает пользователю встретиться с кем-то из своих френдов и если желания двух людей совпадают, они могут назначить встречу.

На новую функцию обратил внимание журналист издания Motherboard, работающий в Канаде. В Facebook не прокомментировали информацию, также пока не известно, в каких еще странах тестируется эта функция и на какую аудиторию.

Facebook активно экспериментирует с заимствованием наработок конкурентов. Например весной этого года в Facebook запустились самоуничтожающиеся «Истории», аналогичные тем, что были придуманы компанией Snap. На днях стало известно, что скорее всего Facebook откажется от собственных «Историй» и вместо этого разрешит пользователям транслировать аналогичные «Истории» из Instagram.