«Ростех» назвал клеветой текст издания Znak.com о поставке старых американских планшетов в российские школы. По данным издания, дочка «Ростеха» «Национальный центр электронного образования» поставляет в российские школы планшетные компьютеры разработки 2009 года производимые американской компанией под видом инновационного планшета российской разработки.

Представитель «Ростеха» заявил, что компания купила технологию у американцев, но за несколько лет существенно ее доработала. Технические характеристики устройства отличаются от иностранного проекта более чем на 60%, программы для устройства были полностью написаны в России, сказали в компании.

Поставки планшетов «Ростеха» в школы Свердловской области начались 5 сентября 2017 года. Каждый планшет стоит около 30 тысяч рублей, позже цена опустится ниже 20 тысяч рублей, говорили представители компании. Школы получают устройства бесплатно.