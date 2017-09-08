Производитель сериалов и кино Yellow Black and White инвестирует в онлайн-видеосервис Start для русскоговорящих зрителей за границей более 1 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора Егора Яковлева. Запуск сервиса запланирован на октябрь.

Кинотеатр будет показывать российские кино и сериалы на разных устройствах, контент будет доступен с субтитрами на нескольких языках по подписке. Стоимость подписки в настоящее время неизвестна. Издание отмечает, что разовые покупки и рекламу сервис предлагать не будет. Известно также, что за пределами СНГ Start покажет до премьеры несколько сериалов НТВ и некоторые киноновинки этого года.

В марте этого года появилась новость, что проект Start.ru возглавил сооснователь и бывший гендиректор онлайн-кинотеатра Tvigle Егор Яковлев. Тогда он рассказал, что кинотеатр будет работать по модели Netflix, то есть фокусироваться на контенте собственного производства. Модель большинства онлайн-кинотеатров, которая заключается в агрегировании максимально большого числа сериалов и фильмов, «не имеет перспектив с точки зрения бизнеса и дальнейшего развития», подчеркнул он.