Каршеринг YouDrive добавил в свое приложение функцию заказа такси. Об этом «Роем!» рассказали представители компании. Сейчас YouDrive сотрудничает с Gett, РБТ и подключает еще несколько крупных и чуть менее крупных таксопарков. Комиссию с таксопарков компания не берет. Все, что нужно от партнера, — подключиться к системе YouDrive, по словам представителя компании.

В настоящее время действует тариф Комфорт, но тарифная сетка будет расширяться. Автомобиль можно будет вызвать как до забронированного автомобиля, так из точки «А» в точку «Б» в Москве и Санкт-Петербурге. За все поездки (на такси и с помощью каршеринга) клиентам будут начисляться баллы, а их рейтинг будет расти. Рейтинг даст бонусы, в том числе — скидки на различные машины.

Заместитель генерального директора компании «Делимобиль» Станислав Грошов сообщил «Роем!», что они не собираются подключать подобную функцию. «В автопарке компании достаточно машин, чтобы они находились в шаговой доступности для наших клиентов как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Кроме того, к концу года мы планируем дальнейшее расширение парка. Поэтому функция интеграции с такси может быть выходом для небольших компаний как альтернатива расширению парка автомобилей», — рассказал Грошов.