Издание Firrma.ru собрало комментарии о том, что может значить «оценка вниз» Evernote, растерявшего часть топ-менеджеров и привлекающего новый раунд:

В целом, конечно, даунгрейд не всегда является критическим событием, сигнализирующим, что в компании произошли какие-то необратимые негативные изменения. Стартапы могут быть переоценены в десятки раз, они за несколько часов получают и теряют десятки миллионов долларов. Особенно заметно это становится, если компания еще не торгуется на бирже — в этом случае ее рыночная стоимость как правило оценивается исходя из последней сделки, что не всегда отражает положение дел в долгосрочной перспективе.