С сайта sputnik.ru пропала поисковая строка, из массовых b2c-сервисов остались только новости. В Ростелекоме прессе пояснили, что "Спутник" поменял стратегию ещё "несколько лет назад", занявшись b2b- и b2g-решениями в области поиска и обработки информации, интернета вещей. В 2020 году компания получила лицензию ФСБ на криптографию и лицензию Минобороны на создание средств защиты информации. Юрлицо всё ещё называется «Поисковый портал «Спутник». Сейчас его основные продукты -- доверенный и корпоративный браузер, система веб-аналитики, корпоративный поиск, медицинская "бигдата", платформа для обработки данных.
"Спутник" запустили в мае 2014 года. В 2016 он показал прибыль в почти 700 млн рублей (при анализе госконтрактов получилось, что потрачено на него было к тому времени 2 млрд рублей), по итогам 2019 -- минус 183 млн. К лету 2017 года стало ясно, что поиск "не взлетел", и на него приходится меньше 1% переходов на сайты. Глава Ростелекома выразил тогда желание законодательно сделать браузер и поиск Спутника обязательными к использованию в госучреждениях и уверенность в их конкурентоспособности на фоне Google и Яндекса.
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Надеюсь, орбита заканчивается в Тихом океане?
Думаю, этот бронепоезд будет долго стоять на запасном пути:
Я тут в одно медиа дал комментарий про это.
«У меня есть теория, что проект «Спутник» создавали в условиях неопределённости отношений государства и «Яндекса», а шире — интернет-проектов вообще.
Его закрытие говорит об одном: что у государства есть полная уверенность в том, что никаких проблем из-за медиавозможностей сервисных проектов у него, у государства, не будет.
В пользу этой теории говорит то, что «Яндекс» вполне был защищён от претензий депутата Горелкина год назад, получил поддержку антимонопольного ведомства в конфликте с Google, и в целом не вызывает сейчас у государства каких-либо претензий.
С этой точки зрения было логично перестать выделять средства на поддержку ещё одного поисковика — их у нас в России и так два, это сильно больше чем у многих других стран»
Вообще, в дискуссии там вопросы возникают:
а) а чо мы вообще деньги на это тратили
(деньги смешные, причём половина их вернулась в бюджет в виде налогов и взносов в фонды, подозреваю)
б) а чо мы его делали вообще
(это сейчас ничего, а тогда было непонятно, Яндекс он вообще с кем. Что будет с его долей, не получит ли его медийное влияние, например, Google)
>Его закрытие говорит об одном: что у государства есть полная уверенность в том
Это же и в другом направлении работает, попробовали поиск поднять, ничего не получилось, стали менее борзо разговаривать с яндексом, урезали свои аппетиты и пошли на уступки.
>деньги смешные, причём половина их вернулась в бюджет в виде налогов и взносов в фонды, подозреваю
Юрий, у вас очень специфическое понимание экономики, по вашему, налоги и взносы в фонды это 100% прибыль государства?
Не нужно на эти деньги платить пенсии и финансировать медицинские услуги?
У нас котловая экономика, фактически
Из котла выдали, в котёл вернулось
Надо понимать, что есть ещё фактор Мейла, который имел никогда не оспариваемую лояльность.
Ну будут не Спутник продвигать, а Мейл, если «Яндекс» начнёт пытаться независимость показывать.
Государству всё равно.
Никаких котловых экономик не существует!
Знаете почему коммунисты после экспериментов вернулись к нормальной денежной системе?
Потому, что деньги это время человека, тратишь деньги, тратишь время, можно спокойно рассчитывать себестоимость и делать планы.
Потраченное время вернуть нельзя.
Тот факт, что с зарплат разработчиков Спутника половина ушло государству, не значит, что государство вернуло половину. За эти деньги оно будет платить им пенсию, лечить
и т. д.
Я думаю, нужно было сразу просить Усманова налегать на поиск, если Волож кобенится, а не пытаться руками криворуких чинушей изобретать этот спутник.
Вроде как только сейчас появилось понимание, что государству не нужно в продуктовые истории лезть, тем более при наличии их от отечественного частника.
Более того, если бы у Усманова получилось бы поиском что-то отжать у Яндекса и Гугла, то мы бы получили третий большой поисковик, большую сговорчивость тех же американцев, а не только Воложа.
Стратегический просчет этот Спутник, как на него не смотри.
> Ну будут не Спутник продвигать, а Мейл, если «Яндекс» начнёт пытаться независимость показывать.
А чего его продвигать, если мобильная версия «Спутника» (браузер) уже ищет через Майл, даже если выбрать «Спутник» из доступных поисковиков. А ещё недавно через «Спутник» поиск был.
где Ашманов, доказывающий, что «Спутник"-наше все?
Я не знаю, кто это «вы», и почему «Спутник ваше всё».
Спутник — несчастный проект, изначально, в общем-то, обречённый.
Я здесь уже рассказывал историю Спутника через призму моего личного участия в ней. Вот ещё раз, пунктиром:
— В июле 2008 года я разговаривал за кофе и булочками с Воложем и Сегаловичем в столовой Яндекса на набережной Яузы (рядом с заводом Кристалл). Они рассказали, что буквально вчера Воложа вызвал в кабинет президент Дмитрий Медведев. Там, как рояль в кустах, уже сидели Мильнер с Усмановым.
Медведев сказал Воложу, что это хорошие парни, стоило бы продать им долю. Например, 10%, чтобы государство не нервничало, что Яндекс чужой и хулиганит в выдаче и поиске по блогам.
Волож ответил, что они в сентябре 2008 через месяц, выходят на IPO, оценка будет не меньше пяти, так что 10% стоит 500 миллионов долларов. Мильнер обиделся, сказал, что это грабёж и надо дешевле. С тех пор Волож с Мильнером не разговаривает из-за этого выкручивания рук.
В общем, не договорились Волож упёрся.
2. Через пару недель, в августе 2008, во время войны с Грузией 08.08.08, Гера Клименко принёс Суркову таблицы раздачи трафика с новостных агрегаторов Рунета (где по оси Х были СМИ в порядке убывания популярности, а по оси У — трафик, раздаваемый с агрегатора) — из Liveinternet.
и т. п.). То есть Яндекс во время войны добавлял трафика пропаганде врага.
Графики Гугла и Рамблера были простыми гладкими кривыми Ципфа, в то время как у Яндекса были пики раздачи на либеральных СМИ, топивших за грузин (Лента, Фонтанка, Эхо, Эхо Екабург
График, видимо, принесли Медведеву, он раздражился, хлопнул кулаком по столу и велел сделать национальный поисковик.
3. Во все концы бросились гонцы. Искать, кто сделает. Например, ко мне они пришли с шести разных сторон. Я уже, когда мне звонили и свистящим шёпотом говорили, что надо встретиться, со смехом говорил «А, национальный поисковик!» — на том конце следовало ошеломлённое молчание. «Ты что, уже знаешь?».
4. Я за август и начал сентября встречался с многими «сильными людьми», втянутыми в тему, в том числе дважды с Мильнером, один раз с Усмановым, ещё пару раз с усмановским тогдашним главным по Интернету Иваном Стешинским, с директором ИТМиВТ и другими.
Я практически сразу понял, что сам в разработке участвовать не буду — по многим и понятным причинам, которые хорошо описывает старый анекдот про Рабиновича и первый социалистический публичный дом в Одессе.
5. Был я и на заседании верхнего уровня в Минсвязи, где делали свои «презентации» КМ-Онлайн (Папа Ру и Татевосян) и директор АВВУУ Сергей Андреев со своей главной лингвисткой. И воочию наблюдал процесс принятия решения о покупке команды и «технологии» KM-Online.
6. Я перед этим написал и отдал министру отчёт (докладную записку) на 20 стр. по существующим в Рунете командам с компетенциями и технологиями в области поиска. Где оценил запуск поисковика в 100 млн долларов, а поддержку и развитие — в $50−100М каждый год. И рекомендовал купить Рамблер, а не строить с нуля.
7. Команду KM-online я сразу назвал негодной. Но у принимавших решение были какие-то свои соображения.
Потом проект сбросили на РТ, они купили КМ-Онлайн, где не было вовсе никакой технологии, а только разговоры, начали довольно неуклюжий найм поисковых разработчиков.
К ним в 2009 из любопытства сходили практически все, кто мог делать поисковики в России. В том числе мой многолетний сотрудник и кум Кева, писавший все поисковики в России кроме Яндекса.
«Кандидаты» со смехом рассказывали разные ужасы и нелепости про этот «найм». Нанять в таком формате почти никого не удалось.
(Кева, кстати, потом через несколько лет поработал пару лет в Спутнике, когда там в очередной раз сменилось начальство и пришёл Басов).
8. Потом мы в АиП дважды писали подробные отчёты по качеству Спутника, для их начальства, потом включили Спутник в наши анализаторы поискового качества (по просьбе разработчиков непублично) и т.п. В общем, наблюдали историю довольно близко.
9. Чтобы дальше не рассказывать эту историю подробно, дам вывод — цитату из моего вчерашнего коммента на Хабре:
А мы-то думали, что:
«Моё мнение заключается в том, что «Спутник» был нужен исключительно для того, чтобы в тот момент, когда разные заграничные корпорации добра, в результате принятых где-то вне России законов, попытаются выкручивать руки выключением каких-то важных для России сервисов, им можно было ответить спокойно: «Да выключайте!».
https://t.me/sinod/266
…а теперь оказывается, «неопределенность отношений государства и Яндекса».
Мой коммент от 21 января 2018
https://roem.ru/25−01−2018/267034/natzionalizatsiaya-ubitkov-i-privatizatsiya-pribiley/#comment-268464
…а теперь оказывается, «неопределенность отношений государства и Яндекса».
Не надо любые параллельно существующие явления превращать в ложную дилемму. И то, и другое.
Если бы Яндекс был определённо наш, то его бы и можно было бы использовать как бэкап при отключении Гугла. А если нет — то нет.
Неопределённость отношений с Яндексом, в частности, заключалась и в том, что Гугл дважды делал подходы по покупке Яндекса, а также в том, что при выходе лично Воложа из бизнеса по любой причине Яндекс и так превращался бы в 90% американскую тыкву.