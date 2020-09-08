С сайта sputnik.ru пропала поисковая строка, из массовых b2c-сервисов остались только новости. В Ростелекоме прессе пояснили, что "Спутник" поменял стратегию ещё "несколько лет назад", занявшись b2b- и b2g-решениями в области поиска и обработки информации, интернета вещей. В 2020 году компания получила лицензию ФСБ на криптографию и лицензию Минобороны на создание средств защиты информации. Юрлицо всё ещё называется «Поисковый портал «Спутник». Сейчас его основные продукты -- доверенный и корпоративный браузер, система веб-аналитики, корпоративный поиск, медицинская "бигдата", платформа для обработки данных.

"Спутник" запустили в мае 2014 года. В 2016 он показал прибыль в почти 700 млн рублей (при анализе госконтрактов получилось, что потрачено на него было к тому времени 2 млрд рублей), по итогам 2019 -- минус 183 млн. К лету 2017 года стало ясно, что поиск "не взлетел", и на него приходится меньше 1% переходов на сайты. Глава Ростелекома выразил тогда желание законодательно сделать браузер и поиск Спутника обязательными к использованию в госучреждениях и уверенность в их конкурентоспособности на фоне Google и Яндекса.