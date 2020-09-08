Сбербанк обновил сайт и запустил на нём калькулятор оценки бизнес-идей, созданный в корпоративном акселераторе SberUp. Нужно выбрать желаемую нишу, ввести сумму личных средств, которую есть возможность вложить, и выбрать расходы на запуск бизнеса: минимальные (экономия по всем параметрам), средние и максимальные. Так, например, сервис считает, что запустить экономичное такси с вложением миллиона рублей, потребует минимальных расходов чуть меньше 5 млн. Миллион уйдёт на «покупку оборудования», 3,5 -- на «расходные материалы, зарплату, аренду и налоги за 6 месяцев». Ещё 325 тыс -- на «хозяйственный инвентарь, фирменную атрибутику, рекламу».
Если такой бизнес сможет зарабатывать не меньше 115 тысяч в месяц, он должен будет окупиться за 5 лет. Аналогичным образом можно рассчитать бизнес-модель для ресторана, фитнес-клуба, цветочного магазина, турагентства, рекламного агентства -- всего 41 вида бизнеса.
Все расчеты, которые предоставляются клиентам, основаны на анализе Сбербанком внутренних среднеотраслевых данных о самых популярных в России направлениях бизнеса, на опыте других компаний, а также информации из открытых источников.
В декабре 2020 года сервис станет доступен и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и дополнительно к текущей функциональности клиент сможет получить план бизнес-идеи, отчет о движении денег и прогноз доходов и расходов на пять лет.
Также станут доступными дополнительные параметры и опции:
- адрес места ведения и масштаба бизнеса;
- детализация статей расходов для старта своего дела;
- детализация выручки — средний чек и клиентопоток в нужной геолокации бизнеса.
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Сбербанк не умеет себе оценивать бизнес риски, зато другим стал оценивать, классика, не можешь сам, начни учить других.
https://vc.ru/trade/156754-beru-stanet-chastyu-yandeks-marketa-marketpleys-smenit-nazvanie-a-servis-budet-edinoy-ploshchadkoy-dlya-onlayn-pokupok