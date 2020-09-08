Сбербанк обновил сайт и запустил на нём калькулятор оценки бизнес-идей, созданный в корпоративном акселераторе SberUp. Нужно выбрать желаемую нишу, ввести сумму личных средств, которую есть возможность вложить, и выбрать расходы на запуск бизнеса: минимальные (экономия по всем параметрам), средние и максимальные. Так, например, сервис считает, что запустить экономичное такси с вложением миллиона рублей, потребует минимальных расходов чуть меньше 5 млн. Миллион уйдёт на «покупку оборудования», 3,5 -- на «расходные материалы, зарплату, аренду и налоги за 6 месяцев». Ещё 325 тыс -- на «хозяйственный инвентарь, фирменную атрибутику, рекламу».

Если такой бизнес сможет зарабатывать не меньше 115 тысяч в месяц, он должен будет окупиться за 5 лет. Аналогичным образом можно рассчитать бизнес-модель для ресторана, фитнес-клуба, цветочного магазина, турагентства, рекламного агентства -- всего 41 вида бизнеса.