В начале сентября на криптобиржах начал появляться токен TON с капитализацией на настоящий момент почти в $12 млн (400 млн токенов по цене 3 цента). За проектом стоит сообщество Chinese TON Community, которое ещё в мае рассказало про запуск «своего TON», раскритиковав Free TON от TON Labs. У них есть сайт toncommunity.org, где выложен whitepaper TON от Николая Дурова. Часть сообщества -- китайская команда tonbus.com.

Разработчики обещают сделать DeFi-сервис «для 400 млн пользователей Телеграма с помощью разработки децентрализованных криптовалют, в том числе стабильных, и других продуктов» (DeFi -- «децентрализованные финансы»). Сейчас работает только тестовая сеть, причём токен был выпущен не в ней, а в сети Ethereum. Судя по гитхабам сообщества, разработка ведётся не слишком активно.

Добравшись в начале торгов до курса в 10 центов, китайский TON сейчас стоит меньше 3.