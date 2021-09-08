В финансовом отчёте российского подразделения Veon за второй квартал 2021 года «Билайн продемонстрировал уверенную положительную динамику, как в показателях общей выручки год к году, так и в показателях сервисной выручки и EBITDA, а также отметил рост абонентской базы как год к году, так и квартал к кварталу». Общая выручка за квартал достигла почти 70 млрд рублей, что «обусловлено увеличением продаж абонентского оборудования год к году.

Обнадеживает и рост сервисной выручки в мобильном сегменте (+1,6% год к году), а также продолжающийся рост выручки в фиксированном сегменте Билайн (+8,6% год к году), а также в сегменте B2B (+15,3% год к году). Улучшение показателей сервисной выручки в мобильном сегменте во многом связано с успешным распространением 4G-сервисов среди абонентской базы Билайн. Билайн продолжил внедрять меры по борьбе с ненужными клиентам услугами контент-провайдеров. Это оказало положительное влияние на NPS и квартальный отток абонентов, который снизился на 3 п.п. год к году во 2 квартале 2021 года и составил 10,8%.

Абонентская база у «Билайна» за второй квартал выросла на целых 0,6%, что в компании объясняют «рядом инициатив, среди которых ускорившееся строительство сети, клиентоцентричные продуктовые предложения и защита клиентов от некачественных контентных сервисов». Ранее неправильной стратегией экономии на развитии сети в Veon объясняли отток абонентов: по итогам 3 квартала 2020 года «Билайн» уступил по количеству абонентов третье место Tele2.

Через неделю после отчёта об успехах «Билайна» стало известно, что Veon продаёт 100% «Национальной башенной компании» (НБК), которая управляет портфелем из примерно 15,4 тыс. вышек мобильной сети в России. «Сервис-Телеком» покупает их за 70,65 млрд рублей.

Вся активная инфраструктура мобильной сети, в настоящее время эксплуатируемая «Вымпелкомом», и большая часть вышек на крышах останутся в собственности компании. «Вымпелком» и «Сервис-Телеком» заключили долгосрочное генеральное соглашение о предоставлении услуг башенной инфраструктуры на начальный период 8 лет и многократное продление на 8 лет по усмотрению «Вымпелкома». Обе стороны дополнительно войдут в новую программу build-to-suit (строительство объектов под нужды «Вымпелкома»), включающую до 5 тыс. объектов к 2029 году.

Газпромбанк выделит «Сервис-Телекому» финансирование в размере 47 млрд рублей сроком на 12 лет для этой сделки.

Вышки «Билайна» пыталась купить компания Kismet Ивана Таврина, передавали «Ведомости», примерно за ту же сумму, за которую они были проданы «Сервис-Телекому». «Ведомостям» источники не пояснили, какой это именно Kismet — у Таврина есть три SPAC-компании, в названии которых содержится это слово, обозначающее «рок», «судьбу» на турецком языке.

В проспекте эмиссии первого Kismet говорилось о том, что одним из направлений инвестиций будут компании, предоставляющие инфраструктуру для операторов связи. А в начале августа этого года стало известно, что Первая башенная компания (ПБК), на баланс которой свои вышки перевел «Мегафон» и инфраструктурный оператор «Вертикаль», 75% акций которого принадлежит Таврину, ведут переговоры об объединении и последующем выходе на биржу через Kismet Acquisition Two.

Не договорившись с «Билайном», Иван Таврин договорился с «Мегафоном»:

«Первая башенная компания» «Мегафона» и башенная компания «Вертикаль» хотят создать независимую публичную компанию, которая выйдет на американскую биржу. В результате этого слияния будет создана независимая публичная компания, у которой не будет акционера с долей 50% и больше. «Мегафон» получит миноритарную долю в объединенной компании, также миноритарными акционерами станут Kismet Capital Group, которой принадлежит контрольный пакет «Вертикали» (75%) и инвесторы SPAC. По словам двоих источников, сделка должна состояться в сентябре 2021 года. Частично сделку прокредитует «Сбер», который даст 20 млрд рублей ПБК «на выкуп непрофильных активов». Объединенная компания станет крупнейшей в России по числу башен.

В августе стало известно, что МТС выделяет сетевую инфраструктуру (а также облачные сервисы) в отдельную дочернюю компанию МТС ВЕБ Сервисы.