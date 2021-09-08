Серийный стартапер Сергей Фаге, в последнее время рассказывавший из Долины об улучшении собственного организма, ума и психики, был задержан в московском аэропорту «Домодедово» при попытке пронести через зелёный таможенный коридор марку и «капсулу амфетамина». О состоявшемся 26 августа задержании 8 сентября узнала пресса.

Сергей Фаге перевозил наркотики в крупном размере. В отношении него на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу на 30 суток. Материалы были переданы в ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово. Софья Реснянская

пресс-секретарь Домодедовской таможни. Статья 229.1 часть 3 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Фаге является основателем тревел-сервиса «Островок», с помощью которого и сейчас можно забронировать отель или хостел, стартапа по генерации эмодзи на основе селфи и других проектов. В последние годы он славился в Рунете статьями о биохакинге — применении множества фармацевтических препаратов и других биоактивных веществ для разностороннего улучшения себя (что провоцировало как восторги, так и критику). Некоторые из применяемых Фаге веществ могли вызывать вопросы у регуляторов разного уровня из разных стран.

В начале 2018 года Фаге рассказывал «Сплетнику», как видит своё прекрасное будущее:

Я выбираю , как идти по жизни , верю в свой выбор и корректирую , когда это имеет смысл. Париться о случайностях глупо.

как идти по жизни верю в свой выбор и корректирую когда это имеет смысл. Париться о случайностях глупо. У меня будет тело 20-летнего парня ( после 80 лет , прим.ред.) и постель , полная 20-летних девушек. Кролики будут завидовать.

после 80 лет прим.ред.) и постель полная 20-летних девушек. Кролики будут завидовать. Знали бы вы , сколько я потратил на женщин и тачки.

сколько я потратил на женщин и тачки. Я много лет встречался с дико красивой , умной и успешной девушкой. К сожалению , я ее пр++бал. Она очень старалась , а я не уделял ей время и занимался только работой. Я искренне и глубоко сожалею об этом. Теперь у меня очень высокие стандарты. И пока я не найду настолько же классную девушку для отношений , мне придется довольствоваться платным сексом втроем с топ-моделями на наркотиках.

умной и успешной девушкой. К сожалению я ее пр++бал. Она очень старалась а я не уделял ей время и занимался только работой. Я искренне и глубоко сожалею об этом. Теперь у меня очень высокие стандарты. И пока я не найду настолько же классную девушку для отношений мне придется довольствоваться платным сексом втроем с топ-моделями на наркотиках. Мир — сложная и интересная штука. Я хочу знать , как он устроен. На уровне квантовой физики. На уровне галактик. Для этого нужно решать очень сложные проблемы. Лезть в черные дыры. Решать , как строить межзвездную цивилизацию.

Редакция Roem.ru помнит, как, обладая украинским гражданством, Сергей учил россиян пользоваться отечественным, однако это не сильно помогло его проекту: старые юрлица «Островка» были уничтожены во избежание претензий государства за полученные налоговые льготы как резиденту «Сколково», а оставшиеся активы переданы новой компании.

Она же считает, что, благодаря украинскому паспорту, Сергей может оказаться на свободе относительно скоро, если будет обменян на кого-то из россиян, находящихся в украинской тюрьме.