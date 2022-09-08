Глобальный офис немецкой компании SAP готовится продать вычислительную технику из собственных дата-центров в России — всего 3,5 тыс. единиц оборудования. Балансовая стоимость оборудования составляет 3 млрд руб., а рыночная, с учетом амортизации, — около 1,4 млрд руб. По данным “Коммерсата”, покупкой техники интересуется давний партнер SAP по развитию дата-центров в России «Ростелеком». После начала военных действий на Украине SAP фактически свернула работу в РФ, сохранив только поддержку существующих клиентов, а в июне объявила о намерении полностью покинуть рынок, сохранив бизнес в других странах бывшего СССР. Источники сообщали, что российский топ-менеджмент SAP ведет переговоры с немецким офисом о выделении в самостоятельную структуру, которая займется поддержкой продуктов по уже реализованным контрактам.

Сейчас российская госкомпания остро нуждается в вычислительной технике. В июне «Ростелеком» заморозил развитие ЦОД в регионах из-за дефицита оборудования, но в конце августа президент компании Михаил Осеевский говорил, что проект продолжится. В рамках Восточного экономического форума 6 сентября топ-менеджер сообщил, что «Ростелеком» вложит в региональные дата-центры 10–20 млрд руб. в течение нескольких лет. По данным iKS-Consulting, рынок ЦОД в России в 2021 году составил 55,8 тыс. стойко-мест, «Ростелеком» лидирует не нем.