До конца 2023 г. VK адаптирует магазин приложений RuStore для отечественной мобильной операционной системы «Аврора». После того как магазин будет запущен, разработчики пользовательских приложений должны будут адаптировать свои решения под «Аврору» самостоятельно, уточнил представитель VK. Изначально у «Авроры» был свой магазин приложений «Аврора маркет». В начале июня, выступая на отраслевой конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов заявил, что у «Авроры» есть свой маркет, но компания сознательно не планирует его развивать. «Мы не хотим делать «Аврора Cloud». Мы не хотим делать свои карты», – сказал Меньшов. Целевая модель компании – отечественный магазин RuStorе, заявил тогда Меньшов.

После запуска RuStore станет основным публичным магазином приложений для национальной мобильной экосистемы, уточнил представитель компании. «Аврора маркет», в свою очередь, сконцентрируется на распространении корпоративных приложений для b2b-сегмента, добавил он. Разработчики приложений под «Аврору» получат возможность монетизировать их через RuStore для разработчиков, уточнил представитель ОМП: разработчикам будут доступны загрузка приложений, подключение технологий стора, в том числе платежей, push-уведомлений и др. Устройств на «Авроре» пока немного. Сейчас смартфоны и планшеты на «Авроре» есть у нескольких российских вендоров: F+ tech, Yadro, «Аквариуса». На конференции ЦИПР Меньшов сообщал, что за время существования российской ОС было произведено более 0,5 млн мобильных устройств на ее базе. В перспективе двух лет количество устройств на ОС «Аврора», по оценке F+ tech, достигнет 2 млн шт. Гаджетами на этой ОС пользуются в основном государственный и корпоративный секторы.