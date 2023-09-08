Министерство цифрового развития завершило разработку портала по предоставлению госуслуг жителям новых регионов «Я в России», сообщил 7 сентября председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на ВКС-совещании по теме социально-экономического развития ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Портал должен помочь жителям новых территорий решать проблемы с оформлением документов и выплат. Сейчас на нем доступно 16 услуг "и описаны 32 жизненные ситуации". Со стороны "Единой России" создание портала координировал Илья Медведев. В партию он вступил год назад.

Медведев-старший отметил, что у всех новых регионов своя специфика, разное состояние цифровой инфраструктуры и степень готовности нормативно-правовой базы. Портал также должен быть каналом связи "Единой России" с гражданами.