Осенью 2016 года австралийская полиция установила личность руководителя Childs Play Бенжамина Фолкнера, которого в то время арестовали в США за изнасилование 4-летней девочки. Сейчас он отбывает пожизненное наказание. Полицейские сумели взять сайт под свой контроль и тайно поддерживали его деятельность таким образом, чтобы посетители не догадались о перемене.