Конкурс «Лидеры России», продвигаемый первыми лицами государства, начиная с самого первого, с этого года добавил специализации «медицина», «наука» и «финансы и технологии». По замыслу организаторов, «Лидеры России» должны стать социальным лифтом обеспечивающим российские отрасли и госструктуры незашоренными управленческими кадрами. Например, в отношении медицины Татьяна Голикова описывала проблему с нехваткой руководителей так:

<Она сказала, что> сейчас среди 3 млн работников здравоохранения лишь 1% является управленцами, что влечет низкую ротацию кадров: «Нам очень нужны врачи — управленцы, везде есть нужда в современных требовательных руководителях» (цитата по «Ведомостям»)

Финансово-технологический трек проводится под патронажем Сбербанка — менторы по данному направлению представлены исключительно из «зелёного банка» и его дочек, это может помочь банку удовлетворить часть кадрового дефицита в управленцах IT-проектов банка. При этом участники конкурса вольны в своём выборе новых мест работы и получают предложения не только от плотно участвующих в конкурсе компаний.

По словам Сергея Кириенко, за полтора дня открытия третьего сезона проект получил уже около 50 тысяч заявок на участие. В первом и втором конкурсе участвовало 199 тысяч и 227 тысяч управленцев соответственно.