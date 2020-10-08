Курское УФАС России обнаружило, что компания-разработчик электронного журнала и электронного дневника для школьников продаёт рекламу на их страницах. Реклама в дневниках запрещена законом, исключение для электронных дневников в законе отсутствует.

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства о рекламе Комиссией Курского УФАС России установлено, что компания-разработчик электронного журнала и электронного дневника передала часть сайта — страницы электронного дневника в аренду в качестве мест для размещения Интернет-рекламы индивидуальному предпринимателю. Данный предприниматель в качестве рекламораспространителя признан нарушившим Закон О рекламе, ему выдано предписание о прекращении распространения рекламы в электронном дневнике.

Обвиняемый нарушения закона не признал, но был оштрафован.

Ранее глава Минпросвещения РФ рассказал, что ведомство совместно с Mail.ru разрабатывает «социальную сеть для школьников с развивающим контентом по аналогии с TikTok». «Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», добавил он.

На прошлой неделе депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой запретить рекламу в платёжных квитанциях за услуги ЖКХ. В 2018 году законом было запрещено печатать её на квитанциях, в результате чего управляющие компании и расчётные центры стали вкладывать её в квитанции отдельными бумажками. Пожилые люди иногда воспринримают эту рекламу как «официальные» сообщения от коммунальщиков.

Мосэнергосбыт на собственном сайте и вовсе утверждает, что «обязательная доставка счетов с рекламой до потребителя — требование законодательства РФ»