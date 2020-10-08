В суперприложении «Тинькофф» появился мессенджер, в котором уже можно писать сообщения и пересылать контактам деньги, если они тоже клиенты банка. Для этого достаточно нажать кнопку с символом рубля и ввести сумму. В ближайшем будущем появится возможность «делиться купленными внутри супераппа билетами в кино или карточками фильмов, бронированиями и карточками ресторанов», а также возможности «разделять оплату по одному чеку, запрашивать деньги у других пользователей, делиться деталями транзакций».

Также появятся свойственные для популярных мессенджеров функции, чтобы позволить пользователям «самовыражаться в рамках финансовых операций». Это групповые чаты, стикеры и истории, голосовые сообщения и их расшифровка, редактирование и пересылка сообщений, архивирование чатов.