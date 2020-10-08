В суперприложении «Тинькофф» появился мессенджер, в котором уже можно писать сообщения и пересылать контактам деньги, если они тоже клиенты банка. Для этого достаточно нажать кнопку с символом рубля и ввести сумму. В ближайшем будущем появится возможность «делиться купленными внутри супераппа билетами в кино или карточками фильмов, бронированиями и карточками ресторанов», а также возможности «разделять оплату по одному чеку, запрашивать деньги у других пользователей, делиться деталями транзакций».
Также появятся свойственные для популярных мессенджеров функции, чтобы позволить пользователям «самовыражаться в рамках финансовых операций». Это групповые чаты, стикеры и истории, голосовые сообщения и их расшифровка, редактирование и пересылка сообщений, архивирование чатов.
В будущем Тинькофф Мессенджер будет интегрирован и в другие приложения экосистемы — Тинькофф Инвестиции, Тинькофф Бизнес, Тинькофф Мобайл, Тинькофф Джуниор. Это позволит клиентам внутри различных сервисов и приложений Тинькофф быстро обмениваться сообщениями друг с другом, а также с сотрудниками поддержки и с представителями, которые осуществляют доставку продуктов экосистемы.
Так, например, сотрудники компании, подключённой к Тинькофф Бизнес, смогут в групповом чате переписываться с менеджером клиентской поддержки и друг с другом. Абоненты Тинькофф Мобайла смогут делиться друг с другом гигабайтами
и т. д.
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Пока что рано писать о «суперприложении» Тинькофф без кавычек. Пока что это wannabe superapp.
А почему у них в кавычках? А у кого без кавычек?