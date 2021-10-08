Санкт-Петербургская биржа «отложила» IPO в США и будет размещаться в России сама на себе. Forbes узнал, что аудитор отказался выдать бирже comfort letter — уведомление о том, что у него нет вопросов к подготовленным для размещения документам. Сама биржа утверждает, что «не успела подготовить информацию», но собеседники Forbes намекают, что она не до конца откровенна.

Один из источников Forbes, знакомый с ходом подготовки к IPO, утверждает, что аудитора насторожило то, что ценные бумаги биржи хранятся в кипрском филиале «Фридом Финанс». «Фридом Финанс» — один из акционеров биржи c долей 12,8%. О том, что бумаги хранятся в кипрском филиале «Фридом Финанс», говорит еще один инвестбанкир, с которым поговорил Forbes. По его словам, это представляет собой значительный риск. Он предполагает, что этот факт мог стать причиной отказа аудитора в выдаче comfort letter.

Биржа планировала этой осенью разместиться на NASDAQ и предварительно оценивалась разными источниками в $1,6 — $2,5 млрд.

На следующий день после публикации Forbes стало известно, что на петербургскую биржу подала в суд московская. Иск подан к «Некоммерческому партнерству РТС», одному из акционеров площадки. Столичные конкуренты недовольны тем, как петебургская площадка раскрывает рыночные данные о торгах.

«НП РТС является дистрибьютором маркет-даты СПБ биржи и представляет ее на условиях публичной оферты, то есть обязуется заключить договор с любым желающим. Тем не менее запросы Московской биржи уже длительное время остаются без ответа», — сказали в пресс-службе Мосбиржи. Там также сообщили, что рыночные данные с разных бирж необходимы торговой площадке для анализа цен по всем инструментам и дальнейшего определения параметров обеспечения участников торгов. В пресс-службе Мосбиржи назвали подачу иска «крайними мерами». «Московская биржа выступает за полную транспарентность и открытость финансового рынка. Нигде в мире нет запретительных ограничений на получение маркет-даты. Например, расчетный депозитарий СПБ биржи получает все рыночные данные Московской биржи, причем бесплатно», — добавили они.

Конкуренция между биржами обострилась год назад, когда московская площадка запустила торги иностранными ценными бумагами, на которых традиционно специализировалась санкт-петербургская.