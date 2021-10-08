Avito показала статистику по продажам готовых бизнесов на площадке, динамику за третий квартал и за год. Интернет-магазины показали как самый большой спрос со стороны покупателей, так и самое большое предложение со стороны продавцов.

«Популярность предприятий в сфере онлайн-торговли в России повысилась на 27% за прошедший квартал и на 63% за год. Рост спроса наблюдается в большинстве регионов, по итогам отчетного периода наиболее востребованным такой бизнес оказался в Астрахани, Новокузнецке и Рязани — онлайн-компании в городах искали в 2,8 раза, 2,5 раза и 2,4 раза чаще соответственно», рассказали в Avito. Количество объявлений о продаже готового бизнеса в России в III квартале выросло на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, а за год — на 32%. Чаще всего продавали интернет-магазины — их предлагали на 19% больше по сравнению со II кварталом 2021 года. Больше всего предложений появилось в Ульяновске — количество объявлений о продаже интернет-магазинов в городе увеличилось на 79%. В Челябинске их продавали на 69% чаще, в Барнауле — на 68%, а в Рязани — на 62%.

Второе место как по покупкам, так и по продажам заняли агробизнесы. Сельское хозяйство закономерно вызвало больше всего интереса в южных регионах, но по спросу в топ попал Иркутск.

Среди наиболее покупаемых и продаваемых бизнесов оказались компании, работающие в сфере услуг. Однако в Росстате, ВШЭ и Центробанке заметили стагнацию рынка услуг в третьем квартале.

Сектор услуг, до недавнего времени демонстрировавший наиболее динамичные темпы посткризисного восстановления, в третьем квартале перешел к снижению предпринимательской уверенности, по данным Росстата и ВШЭ — хотя по данным PMI Markit, в сентябре активность еще незначительно росла. ЦБ же отмечает, что в сентябре входящие платежи увеличивались лишь в телекоме и туризме, причем в последнем случае прежде всего в части зарубежных поездок. Аналитики отмечают, что без роста доходов населения рассчитывать на акцентированный рост спроса на услуги не приходится. Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович отмечает: рост зарплат и заметные единовременные сентябрьские выплаты пенсионерам, силовикам и другим категориям граждан могут повысить реальные располагаемые денежные доходы населения в сравнении с прошлым годом на 3,1−3,3%, но это лишь компенсирует их потери в 2020 году (3,2%). Даже при возможном росте располагаемых доходов в текущем году их общий уровень будет примерно на 10% ниже 2013 года, и «рассчитывать на акцентированный экономический рост отраслей (сфера услуг и розничная торговля), которые преимущественно зависят от конечного потребительского спроса, крайне затруднительно», — заключает он.

В свою очередь, в АКИТ спрогнозировали замедление темпов роста объема рынка интернет-торговли по итогам 2021 года по сравнению с 2020. eCommerce продолжает расти, но не так стремительно, как в пандемийный год.