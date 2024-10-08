Проект Gizmodo сообщает, что они нашли множество пользователей соцсети Дональда Трампа «Truth Social», которые пожаловались в регулирующие органы на наличие скамеров в соцсети бывшего президента США.

Например, один из пользователей пожаловался, что он потерял деньги вне «Truth Social», после чего внутри «Truth Social» нашёл людей, обещающих их вернуть, но они его обманули. В сумме он потерял 170 тысяч долларов.

Отдельное внимание Gizmodo уделил пожилым пользователям, которые внутри «Truth Social» доверяют молодым привлекательным девушкам всё самое сокровенное и накопленное, после чего, с их слов, теряют до полумиллиона долларов.

Причиной такой статистики может быть как искажение самого метода исследования (в «Facebook» тоже немало скама), так и то, что в «Truth Social» на текущий момент меньше внимания уделяется выявлению скамерских аккаунтов, поскольку проект имеет намного меньше фондов, чем другие социальные сети, столкнувшиеся с проблемой скама десяток и больше лет назад.

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