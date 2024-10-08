Разработчик Алексей Гладков в своём канале сообщил с мероприятия «Аврора. Своя конференция» о существенных изменениях в мобильной платформе.



Во-первых, браузер в системе будет на платформе Chromium.

Во-вторых, разработка приложений будет возможна сразу под несколько устройств, как у Apple — и под планшеты/смартфоны, и под arm 32/arm 64.

В-третьих, на устройствах будет доступен десктопный режим, при подключении к USB-C хабу с выходом на монитор, мышь и клавиатуру.

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