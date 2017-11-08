Управляющая по инвестициям Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании (ФПИ РВК) Любовь Симонова стала директором проектного офиса «Развитие технологий» «Ростелекома», пишет Firrma со ссылкой на Симонову. Подразделение, отвечающее за развитие технологий, создание и развитие технологических партнерств, было создано в конце октября 2017 года.

В ФПИ РВК Симонова работала с 2016 по 2017 год, до этого она была в Almaz Capital Partners и в инвестиционной компании «Финам», где занимала пост главы департамента стратегии и развития бизнеса. В конце октября этого года в РВК пришел Алексей Басов, бывший вице-президент «Ростелекома», отвечавший в компании за инвестиционное направление и другие проекты. В РВК Басов занял должность инвестиционного директора.