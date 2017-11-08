Венчурный фонд Sistema_VC, управляющий инвестициями Владимира Евтушенкова, изначально вкладывался в основном в проекты российского происхождения, самой известной его инвестицией является миноритарная доля в интернет-магазине Ozone. Сейчас Sistema_VC до конца осени планирует открыть дочернюю компанию в США. Президент фонда Алексей Катков рассказал изданию Inc, почему его компания не может обойтись без опыта американских инвесторов.

Запуская фонд, мы планировали стартовать на российской поляне, но инвестировать преимущественно в компании с глобальными перспективами (не отказываясь от потенциальных российских лидеров). В 2017-м году мы, как и хотели, сделали несколько чисто зарубежных инвестиций. Венчурный рынок Долины — это замкнутая экосистема, в которой все более-менее знают друг друга и общаются только со своими. Если ты хочешь, чтобы тебя взяли в синдикат или открыли доступ к какому-то стартапу, ты должен прийти в фонд или в компанию ногами, тебя должны знать.

Предпринимателю не стоит уезжать в Долину с чемоданом в надежде запилить там продукт с фрилансерами. Во-первых, там страшный дефицит свободных специалистов — инженеров, программистов. А зарплаты, если считать с налогами, выше в десять раз у всех — от разработчика и юриста до секретаря. Тусовка Стэнфорда очень плотная и очень дорогая, попасть в нее сложно. Другое дело, если ты поехал в акселератор, поучился там, навел нетворкинг — молодец, — сказал Катков.