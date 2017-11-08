Немецкая компания SAP остается лидером по выручке на российском рынке ERP-систем, но постепенно ее долю забирают себе российские «1С» и «Галактика». Согласно исследованию аналитического агентства TAdviser, по итогам 2017 года продажи на российском рынка ERP-систем вырастут на 12−15%, до 133−137 млрд рублей.

Лидерами роста по итогам 2017 года станут российские ERP-системы «1С» и «Галактика», доходы которых увеличатся на 15%, динамика лидера рынка SAP будет на уровне 10−12%, Microsoft покажет динамику, близкую к нулю, а Oracle — отрицательную, считают авторы исследования. По результатам 2017 года рыночная доля «1С» вырастет до 34−35%, а у SAP составит 47−48%. По оценке TAdviser, выручка от проектов SAP в сфере ERP в России в 2016 году составила 20,8 млрд рублей, «1С» — 14 млрд рублей, Microsoft — 3,7 млрд рублей.

Летом 2017 года Microsoft сменил главу российского офиса — вместо Павла Бетсиса этот пост занял Томаш Боченек. Oracle весной 2017 года закрыла центр разработок в Санкт-Петербурге.

Курс на импортозамещение действует в российской ИТ-отрасли уже почти два года. Например с марта 2016 года в реестр отечественного ПО, который ведет Минкомсвязи, включили СУБД Postgres Pro. В результате от продуктов Oracle, полностью или частично отказались в «Уралсибе», «Открытии», «Ростелекоме», Пенсионном фонд РФ и других компаниях.

В целом на бизнес крупных вендоров делового ПО эти меры не возымели какого-то кардинального воздействия. В 2015 году доля SAP вообще росла быстрее, чем раньше, так как госкомпании стремились закупить ПО этого производителя на будущее. Однако последние данные говорят, что иностранные компании начинают сдавать позиции под давлением государства, которое остается крупнейшим заказчиком на рынке ERP.