В ближайшие дни Twitter увеличит лимит знаков в сообщениях со 140 до 280. Об этом сообщают представители соцсети в официальном блоге компании. В версиях на японском, корейском и китайском языках останется ограничение в 140 знаков.

Тестовый этап начался в еще в сентябре. Один из основателей Twitter Биз Стоун отметил, что пользователи, которые использовали в сообщениях все 280 символов, получали больше лайков, ретвитов, упоминаний и фолловеров.

Менеджер по продукту Twitter Ализа Розен рассказала в блоге, что раньше 9% твитов на английском языке превышали лимит в 140 знаков, из-за чего пользователь тратил много времени на редактирование, а иногда даже отказывался от публикации твита. Теперь с новым лимитом всего 1% твитов на английском превысил лимит в 280 символов.