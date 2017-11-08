В ближайшие дни Twitter увеличит лимит знаков в сообщениях со 140 до 280. Об этом сообщают представители соцсети в официальном блоге компании. В версиях на японском, корейском и китайском языках останется ограничение в 140 знаков.
Тестовый этап начался в еще в сентябре. Один из основателей Twitter Биз Стоун отметил, что пользователи, которые использовали в сообщениях все 280 символов, получали больше лайков, ретвитов, упоминаний и фолловеров.
Менеджер по продукту Twitter Ализа Розен рассказала в блоге, что раньше 9% твитов на английском языке превышали лимит в 140 знаков, из-за чего пользователь тратил много времени на редактирование, а иногда даже отказывался от публикации твита. Теперь с новым лимитом всего 1% твитов на английском превысил лимит в 280 символов.
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Ну да, теперь, когда твитор научился фильтровать неугодные каменты (например, вижу на постоянной основе, как скрываются пророссийские ответы в твитах), когда лента превращена в нехронологическую помойку, в которую можно пихать всё что надо и выбрасывать всё неугодное (человек всё равно уже не соображает, откуда у него что в ленте берётся), уже можно давать быдлу постить чуть больше текста.
Чего я не могу понять — зачем он вообще? Почему туда ломанулись? Почему ломятся в какой-нибудь джихадистский телеграм? Почему, когда кажется, что новый очередной чат, мессенджер и тому подобный хлам вроде твитора уже просто никому не нужен, потому что их и так миллион, всё равно — стоит какому-нибудь павлику морозову анонсировать свою новую шняжку, и тут же хомяки туда ломятся?