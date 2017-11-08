Opera выпустила новую версию браузера для ПК, в которой теперь есть функция редактирования скриншотов, интегрированные в интерфейс популярные мессенджеры и возможность просматривать видеоконтент с использованием VR-шлемов, говорится в сообщении компании.

В мае Opera стала первым крупным браузером, добавившим поддержку популярных мессенджеров в боковой панели браузера, тогда там были представлены Facebook Messenger и WhatsApp. Сейчас к ним добавились VK и Telegram. В новой версии Opera также появился встроенный проигрыватель видео VR 360 с поддержкой видеостриминга в формате 360 градусов для владельцев HTC Vive, Oculus Rift и других устройств, совместимых с OpenVR.