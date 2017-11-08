Роскомсвобода собрала список из семи VPN-сервисов, которые проигнорируют российский запрет на обход интернет-блокировок. С 1 ноября 2017 года в РФ вступил в действие закон о VPN и proxy-сервисах.

Отныне VPN обязаны: зарегистрироваться в Роскомнадзоре (по просьбе ведомства), подключиться к российскому реестру запрещённых сайтов, и заблокировать клиентам-россиянам доступ на запрещённые в стране сайты и ip-адреса. За нарушение закона предусмотрена блокировка прямого доступа через российских провайдеров к неподцензурным VPN, proxy-сервисам. Представители перечисленных ниже сервисов заранее заявили, что они не выполнят российские требования о фильтрации интернета (и, значит, будут заблокированы в РФ):

ExpressVPN,

Golden Frog,

PrivateVPN,

TgVPN

TorGuard,

Tunnelbear,

ZenMate.

Комментарий Roem.ru: через пару месяцев в «серой зоне» не очень качественно заблокированных VPN окажутся разные VPN. Например те, что действительно не фильтруют крамольный контент, но, при этом, например, ведут статистику. Какую «запрещёнку» предпочитают клиенты, и кто именно её читает? О шпионских функциях надёжных VPN, борцов с цензурой, публика узнаёт случайно. Так в октябре 2017 года из рассмотрения дела в суде Массачусетса выяснилось, что в руках ФБР есть логи использования сервиса PureVPN. Через свою политику конфиденциальности PureVPN обещала клиентам ровно обратное: «Ты невидим — даже мы не можем видеть то, что вы делаете онлайн».