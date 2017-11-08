Представители Facebook объявили о запуске плагина Customer Chat в Messenger Platform в закрытой бета-версии, который позволит клиентам напрямую общаться с компаниями на их сайтах с помощью Messenger. Если клиент закроет сайт, он сможет продолжить общение на смартфоне или планшете через приложение. Новая функция поддерживает возможности платформы, в том числе — обмен изображениями и видео, платежи и боты. Facebook отметил, что выпускает API в открытой бета-версии, что позволит компаниям отправлять сообщения всем своим подписчикам.

В тестировании уже появилось много участников (например, авиакомпании Air France, KLM и Volaris, британская страховая компания Aviva). Facebook отмечает, что присоединиться к тесту могут и другие. TechCrunch пишет, несмотря на то, что на рынке уже есть много подобных плагинов и чатов для поддержки клиентов, преимущество Facebook — в функциях его платформы и охвате. Месячная аудитория активных пользователей Messenger составляет 1,2 млрд пользователей, также по словам издания.

В начале января 2016 года «ВКонтакте» представила бизнес-платформу, которая поможет предпринимателям поддерживать клиентов через ВК, следить за продажами и работой служб курьерской доставки. «Сообщения для бизнеса» — это открытый API, то есть возможность подключить «ВКонтакте» к корпоративным CRM и HelpDesk системам. В феврале этого года в каталоге приложений сообществ ВК появилась новая функция «Рассылки», с помощью которой администраторы могут отправлять рассылки участникам через сообщения группы.