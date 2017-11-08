Компания Snap объявила, что планирует провести редизайн своего приложения, чтобы сделать свой контент и сервисы более доступными для широкой аудитории, сказал глава Snap Эван Шпигель в ходе конференц-кола, посвященного отчётности за третий квартал 2017 года. Он уточнил, что в частности речь может идти о запуске персонализированного контентного сервиса по образцу Facebook News Feed и новостной ленты Twitter.

Отчетность Snap разочаровала инвесторов. В третьем квартале 2017 года компания выручила $208 млн, на 12% меньше консенсус-прогноза. Чистый убыток составил $443. После объявления результатов акции компании на бирже рухнули на 20%. Оптимизма инвесторам также не добавило сообщение, что компания потеряла $40 млн из-за того, что часть «умных очков» Spectacles была не распродана.

В октябре 2017 года издание The Information со ссылкой на свои источники писало, что на складах компании лежат «сотни тысяч» непроданных Spectacles. Незадолго до этого Эван Шпигель сообщал, что компания продала около 150 тыс очков. Розничная цена Spectacles составляет $130, то есть исходя из озвученной цифры в $40 млн убытка, еще примерно 300 тысяч очков не нашли своего покупателя.