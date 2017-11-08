«Яндекс» начал открытое тестирование сервиса создания рекламных видеороликов в Яндекс.Директе, рассказали представители компании в официальном блоге. О старте закрытого эксперимента стало известно в июле этого года.

Компании могут выбрать готовую подложку из видеотеки «Яндекса», текстово-графические объявления, добавить аудио из библиотеки, кнопки с призывом к действию и другое. Доступ к видеотеке бесплатный, платить нужно только за клики на объявления (модель CPC — cost per click).

Видео размещаются на сайтах «Яндекса» и площадках его видеосети. Ролики могут проигрываться в формате мультиролл (например, в трейлерах фильмов на «Кинопоиске» и в формате in-page — на текстовых страницах). Их будут видеть пользователи десктопов и мобильных устройств.

Согласно результатам теста «Яндекса», CTR нового формата выше, чем у обычной рекламы в «Директе» — пользователи чаще кликают на объявления с видео. При использовании видеодополнений CPA контекстной рекламы снижается в среднем на 10−12%.