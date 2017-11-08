В суд штата Калифорния подан иск от имени гражданина США Эндрю Бейкера, инвестировавшего летом в токены, которые в ходе ICO предлагал швейцарский стартап Tezos, разрабатывающий блокчейн-платформу для цифровых контрактов. Tezos привлек $232 млн, что стало одним из крупнейших ICO в истории. Бейкер предлагает присоединиться иску другим инвесторам.

Основной претензией к организаторам ICO Tezos является задержка с выдачей токенов. Но гораздо важнее то, что в ходе рассмотрения иска судьям придется разобраться со спорными аспектами использования ICO, в том числе являются ли токены аналогом акций и прочие вопросы. Учитвая что американское право основывается на прецедентах, этот иск может определить отношение инвесторов и юристов к ICO в будущем.