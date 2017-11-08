Роскомнадзор проверит Facebook на соответствие российскому законодательству.

В ближайшее время Роскомнадзором будет запланирован ряд надзорных мероприятий, направленных на проведения анализа деятельности администрации социальной сети Facebook по обработке персональных данных российских пользователей, порядка и условия предоставления пользовательских услуг, содержания локальных актов, — передал «Интерфакс» сообщение надзорного ведомства.

В конце сентября глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что Facebook в 2018 году должен выполнить российский закон о локализации персональных данных, в противном случае ресурс прекратит работу на территории России. Беседы на темы российского законодательства РКН ведёт с Facebook с 2014 года. Одно из положений, которое сеть отказалась выполнять ещё в 2014, за 3 прошедших года уже отменено, но не закон о персональных данных россиян.

В 2015 году Facebook «пожалел денег» на перенос персональных данных россиян в Россию, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, заявившие, что им известно о чём говорили директор по общественной политике Facebook в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и России и глава российского Роскомнадзора Александр Жаров (PR РКН это опровергал). В следующем 2016 сеть так и не привезла данные в Россию, а Роскомнадзор не стал включать в один из планов регулярных проверок зарубежные компании, не имевшие представительства в РФ (например Apple и Facebook). Роскомнадзор рассказывал региональному директору Facebook о российском законодательстве и в более далёком прошлом, например в 2014. Тогда РКН потребовал от Facebook предоставлять ему статистику популярности авторов по «закону о блогерах». Сеть, как бы предвидя судьбу закона, выражала готовность лишь изредка встречаться с РКН. Положение о счётчиках перестало действовать летом 2017 и старая просьба потеряла смысл.