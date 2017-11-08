ИТ-маркетолог и директор по маркетингу магазина аудиотехники «Аудиомания» Тимофей Шиколенков в большой колонке на VC.ru рассказал о тягостном впечатлении, которое у него оставляет Яндекс.Маркет. Шиколенков подключался со своим интернет-магазином в ноябре 2002 года, тогда ещё к Яндекс.Товарам, и за 15 лет застал все этапы развития площадки: «Яндекс.Маркет не поспевает за реальностью. И так было, как вы поняли, всегда», — пишет Тимофей. Капелька проблем (из большого списка):

Меня и многих моих коллег приглашали в гости в «Яндекс.Маркет». Это же так здорово — рассказать людям, смотрящим на рынок с другой стороны, о том, как всё обстоит на самом деле, как выглядит изнутри со стороны реального бизнеса. Но, к сожалению, видимых результатов от этих встреч очень мало. На мой взгляд, там побывало и множество лоббистов с соответствующим результатом.

Помню, как несколько лет назад наконец-то рассказывал о том, как считается доставка, какие бывают службы, как они работают, откуда берутся цены, какие вопросы возникают у клиентов и так далее. Какое же разочарование доставил мне модуль указания цен на доставку, который в итоге появился в «Яндекс.Маркете». Говорят, он активно меняется. Что же, будем ждать.