ИТ-маркетолог и директор по маркетингу магазина аудиотехники «Аудиомания» Тимофей Шиколенков в большой колонке на VC.ru рассказал о тягостном впечатлении, которое у него оставляет Яндекс.Маркет. Шиколенков подключался со своим интернет-магазином в ноябре 2002 года, тогда ещё к Яндекс.Товарам, и за 15 лет застал все этапы развития площадки: «Яндекс.Маркет не поспевает за реальностью. И так было, как вы поняли, всегда», — пишет Тимофей. Капелька проблем (из большого списка):
- Служба, которую все боятся — качественный магазин может получать от служб «Маркета» «ошибку», и проблема эта, как вы понимаете, не «Яндекс.Маркета», а магазина.
- Магазин всегда не прав и редко может оправдаться.
- … но «говномагазины» имеют пятизвёздочные рейтинги. И им не мешают супер-алгоритмы, работа службы контроля качества и прочие ухищрения
Меня и многих моих коллег приглашали в гости в «Яндекс.Маркет». Это же так здорово — рассказать людям, смотрящим на рынок с другой стороны, о том, как всё обстоит на самом деле, как выглядит изнутри со стороны реального бизнеса. Но, к сожалению, видимых результатов от этих встреч очень мало. На мой взгляд, там побывало и множество лоббистов с соответствующим результатом.
Помню, как несколько лет назад наконец-то рассказывал о том, как считается доставка, какие бывают службы, как они работают, откуда берутся цены, какие вопросы возникают у клиентов и так далее. Какое же разочарование доставил мне модуль указания цен на доставку, который в итоге появился в «Яндекс.Маркете». Говорят, он активно меняется. Что же, будем ждать.
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Я на маркете с 2006, не 15 лет конечно, но тоже что то.
Самая адекватная торговая площадка, может конечно Тимофей сравнивает со своим идеалом который сложился в его фантазии, но если сравнивать его с другими поощадками то уверенно скажу что маркет лучшее что было в России, я то их все попробовал, кадется более 50 шт. их было.
Вероятно Тимофей понятия не имеет как дело внутри того же ебая или алиэкспресс дело обстоит, если бы поработал с ними как продавец то был бы другого мнения насчет маркета, маркет просто супер пупер магазино-ориентированная система.
Что касается решения проблем с маркетом, то за 11 лет работы не припомню чтоб какую то проблему не удалось решить, да было что приходилось пободаться, но вопросы таки решались.
Что касается нового модуля доставки для продавцов работающих по CPA то видимо в аудиомании негодные программисты, так как по api почти все делается, через личный кабинет конечно меньше возможностей.
Да маркет не идеален, но это лучшая площадка с которой я когда либо работал и продолжаю работать, много лучше чем ебай и алиэкспресс, по крайней мере с точки зрения функционала для продавца и для клиентов.
И да по мнению Тимофея у меня видимо говно магазин, так как 5 звезд и больше 4000 отзывов
https://market.yandex.ru/shop/7197/reviews
Вся проблема маркета только в том что он состоит из российских интернет-магазинов которые государство решило пустить на дно, если бы маркет сразу ориентировался на иностранцев то вероятно он бы и клиентов сейчас не терял отдавая их алиэкспрессу, какая то слишком патриотичная политика для бизнеса.