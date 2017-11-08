Депутаты Госдумы предложили не накладывать на товарные агрегаторы ответственность за ненадлежащее исполнение продавцом условий договора с потребителем о качестве и сроках доставки товаров. Это следует из проекта поправок ко II чтению законопроекта о регулировании агрегаторов товаров и услуг (есть в распоряжении RNS. Проект документа подготовили участники рабочей группы при комитете Госдумы по экономической политике). Источник RNS рассказал, что проект направлен на оценку в правительство РФ, но ответа по нему еще не получено.

В марте 2017 года правительство решило, что товарные агрегаторы заплатят за всё — и утвердило старую версию закона, о защите прав потребителей от товарных агрегаторов, не согласованную с рынком. В апреле гендиректор «Яндекса» Александр Шульгин предсказал вероятный рост цен из-за однозначной направленности законопроекта. Спустя некоторое время глава комитета по информполитике Госдумы Леонид Левин, по итогам круглого стола с участием экспертов и представителей компаний пообещал, что законопроект о товарных агрегаторах, внесенный в Госдуму в марте, будет доработан с учетом мнения бизнеса. Критиковавшийся предпринимателями законопроект предполагал, что агрегаторы, в первую очередь Яндекс.Маркет, понесут полную ответственность перед покупателем на всю сумму покупки, если интернет-магазин ввёл в заблуждение покупателя или продал ему некачественный товар.