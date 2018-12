Участие в хакатоне — это реально иррациональное действие (частное мнение редакции). Казалось бы: проводить несколько дней в стрессовой ситуации и не очень комфортных условиях избалованным айтишникам не надо. Но на самом деле участие в хакатонах даже айтишникам-яхтсменам позволяет на чужой инфраструктуре выявлять новых лидеров в своих командах. Зачем ездить на хакатоны рассказал Сергей Аксёнов (экс Яндекс, Film.ru, Централ Партнершип). Спецу-одиночке нет лучше способа посмотреть «а как ещё бывает». Сколоченной банде инженеров хакатоны отлично помогают выйти за рамки стандартных ролей и процессов. Хакатон для команды — хороший способ лишний раз не проверить свои инструменты и пайплайны на адекватность и современность. Тимлиду или управленцу на уровень выше будет нелишне поупражняться в коммуникации.

Зачем вообще скилловому инженеру ездить на хакатоны? Казалось бы: потратить драгоценные выходные на то, чем до этого занимался всю рабочую неделю — что может быть нелепее?

При самой острой любви к программированию, 48-часовой запой разработки оставляет после себя такое же неиллюзорное похмелье. Если хакатон проходит в другом городе — вы скорее всего увидите его из окна такси, и это в лучшем случае, если решите жить в комфортном отеле, отказавшись от романтики ночёвок в спальнике под сводами какого-нибудь институтского спортзала. Диета на время состязания будет состоять из колы, пиццы и энергетиков.

Призы! Призы — скажете вы, и, может быть, будете правы. А может и нет, как повезёт. Нередко красивые баннеры с многими нулями оказываются купонами на услуги и сервисы организаторов и спонсоров хакатона (уточняйте при регистрации).

Так зачем же ездить на хакатоны?

Спецу-одиночке нет лучше способа посмотреть «а как ещё бывает», влившись в незнакомую команду, где у каждого есть свои любимые инструменты, а также мнение о нелюбимых. Посмотреть, на что способен кустарный 3D-принтер, вдруг оно вам тоже надо? Потренировать софтскиллы, попрактиковаться в договоренностях, делегировании, спорах и аргументации. Возможно даже попробовать себя в новых ролях. Как насчёт провести презентацию продукта, например?

Сколоченной банде инженеров хакатоны отлично помогают выйти за рамки стандартных ролей и процессов, а также побыть в роли не только технологической, но и продуктовой команды, ведь проект часто надо придумать практически с нуля по вводным от организаторов, которые поступают только после начала хакатона. А также — сюрприз! — почуствовать себя в шкуре маркетологов и продажников, ведь известно, что хорошая презентация — это половина успеха (а кому неизвестно — станет известно на первом же мероприятии, когда их классный почти работающий прототип с треском проиграет красивой анимации на экране, сопровождаемой сотней строк неработающего кода).

Хакатон для команды — хороший способ лишний раз не проверить свои инструменты и пайплайны на адекватность и современность. Хинт: готовьтесь заранее, напишите минимальный код инициализации проектов, фреймворков, CI и тестов. Кстати, почему бы не попробовать новый язык, фреймворк или технологию, на которые на работе просто нет времени? Давно интересовал Gitlab, а на работе зоопарк из Atlassian, Jenkins и Capistrano? Telegram надоел бороться с Роскомнадзором, хочется попробовать Slack? Влекут модные слова — Golang, Docker, Kubernetes? Вот и повод.

Тимлиду или управленцу на уровень выше будет нелишне поупражняться в коммуникации — начиная от подбора команды и выбора ролей и заканчивая взаимодействием с организаторами, жюри и другими командами (примеров взаимовыручки на хакатонах, несмотря на соревновательный дух, как ни странно, хоть отбавляй). И конечно решение конкретных и конечных задач в условиях временнОго и бытового прессинга — хорошее стресс-тестирование как для вас, так и для ваших бойцов. Сразу становится ясно, где у команды слабые стороны, кто первым сложится под нагрузкой, кем его заменить в случае чего, как перераспределить задачи.

И last, but not least. Не секрет, что заметное число хакатонов организуются большими (и не очень) компаниями с целью похантить свежих разработчиков. Так вот, лайфхак: делать это изнутри процесса намного сподручнее, чем из удобных кресел жюри. Судьи оценивают проекты и команды, но им редко удаётся увидеть каждого участника в деле: кто как себя ведёт, кто тащит на себе проект, кто генерирует идеи, кто всех координирует, кто выходит с презентацией и с улыбкой делает вид, что демо идёт как надо? Только другие участники хакатона, потому что у организаторов — драгоценные выходные, работа предыдущие пять дней, и далее по тексту, см. с начала.

Стоит, однако, отметить, что люди, которые ездят на хакатоны, не только очень командные игроки, но и, как правило, относятся к категории «так любят работу, что могут работать бесплатно». Иметь таких бойцов в компании — большая сила, но и большая ответственность, управлять ими сложно, на «середнячков» они оказывают скорее демотивирующее влияние. Если вы как руководитель хотите выстраивать разработку из хорошо смазанных одинаковых шестерёнок и винтиков — такие люди вам не подойдут. Впрочем, и на хакатонах вам тогда делать нечего.

И чтобы завершить тему философских инсайтов — одно из мест, где очень наглядно можно понять преимущества сотрудников — это стрип-клубы.