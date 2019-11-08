Кабмин внёс в Думу законопроект, по которому у Правительства может появится право регулировать деятельность владельцев агрегаторов товаров и услуг. Поправки будут частью закона о защите прав потребителей.

В сферу правоотношений с участием потребителя введен новый субъект — «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)». Законопроект дополняет полномочия Правительства Российской Федерации в части регулирования деятельности «владельца агрегатора» при заключении договора розничной купли-продажи между продавцом и потребителем, в том числе при осуществлении продажи товаров дистанционным способом.