У продавцов билетов на поезда в Крым лёг сайт, само РЖД от продажи билетов на поезда в Крым — отказывается


Компания «Гранд сервис экспресс» обещавшая с сегодняшнего дня начать продажу билетов в Крым на поезде, не смогла этого сделать из-за упавшего сайта, который половину дня отдавал ошибку 502, а потом был переведён в облегчённый режим. Покупать билеты предлагается через пока ещё доступные в Google Play и Apple App Store приложения. Приложения работают без сбоев.

Само РЖД билеты на поезда в Крым не продаёт (в отличие от билетов того же перевозчика между Москвой и Санкт-Петербургом), поскольку использует в своей работе иностранное финансирование.

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    zubilo

    >поскольку использует в своей работе иностранное финансирование.

    но раньше это не мешало. вот что пишут
    «Но, что интересно — сайт РЖД эти билеты показывает, но не продаёт. Загадка, почему он не объединил продажные системы Гранд-Экспресса и свою. Ведь раньше этот же сайт успешно продавал билеты на интегрированную ж/д — автобусную поездку в Крым, а ещё ранее — прямые поезда через переправу."
    https://periskop.su/2013404.html

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