Компания «Гранд сервис экспресс» обещавшая с сегодняшнего дня начать продажу билетов в Крым на поезде, не смогла этого сделать из-за упавшего сайта, который половину дня отдавал ошибку 502, а потом был переведён в облегчённый режим. Покупать билеты предлагается через пока ещё доступные в Google Play и Apple App Store приложения. Приложения работают без сбоев.

Само РЖД билеты на поезда в Крым не продаёт (в отличие от билетов того же перевозчика между Москвой и Санкт-Петербургом), поскольку использует в своей работе иностранное финансирование.