Предприниматель Андрей Андреев продал контроль над MagicLab, компанией выпускающей приложения для знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen. Инвестгруппа Blackstone Group оценила компанию в $3 млрд. По данным РБК доля Андреева в MagicLab составляла около 80%, 20% принадлежало «Финаму», который тоже перестал быть её владельцем сегодня и заработал около $600 млн.

В 2018-м, по данным WSJ, купить проекты Андреева пытались владельцы Tinder, но предложили лишь $1 млрд и предприниматель отказался. Как пишет WSJ, Blackstone может дополнительно проинвестировать MagicLab, а в дальнейшем провести IPO.

В 2017 Андреев заявил Business Insider: «IPO для каждой компании значит начало конца: структурой начинает управлять больше человек, и инновационные проекты тяжело продавить через менеджеров».

Андреев уступит пост гендиректора MagicLab основательнице Bumble Уитни Вульф Хёрд и намерен заняться «созданием чего-то большого». Badoo появился в 2006 году и объединяет 450 млн в 190 странах. Bumble, запущенный с Хёрд в 2014 году, объединяет 75 млн человек.

По итогам первого полугодия 2019 года Badoo Андреева попала в топ-5 самых доходных мобильных разработчиков в ЕС.