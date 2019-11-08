Часть обитателей ВКонтакте получили доступ в персонализированный раздел «Покупки» в мобильном приложении, выяснили vc.ru. Заказать товар можно во встроенном мини-приложении AliExpress.

Встроенный AliExpress появился у ВК в августе 2019 года, через месяц начался закрытый теста партнёрской программы для авторов контента. За покупки по реферальным ссылкам из обзоров на те или иные товары ВК пообещали платить комиссионные.

СП «Aliexpress Russia» создано Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, Mail.ru Group (владелец ВК) и МегаФоном. Конкуренты из Яндекс.Маркета надеялись, что «Aliexpress + Mail.ru» не будут злоупотреблять монополией холдинга на рынке соцсетей.