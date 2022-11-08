Минцифры потребовало от ряда госкомпаний, госкорпораций и крупных банков отчитаться об использовании VPN-сервисов. В письме, разосланном в госструктуры и банки, ведомство попросило «в возможно короткие сроки» уточнить, какие VPN-сервисы они используют или планируют использовать, а также в каких целях они это делают и в каких локациях. В опросном листе компания должна указать название и тип VPN, систему, интернет-ресурс и т. д., для использования которых необходим VPN, в том числе в технологических целях (банки/банкоматы, платежные системы, системы хранения данных и т. п.), а также город, регион России или страну использования. В списке рассылки числятся «Роскосмос», «Ростех», «Газпром», «Ростелеком», Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Газпромбанк, «Открытие», Альфа-банк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Совкомбанк.

Эксперты сходятся во мнении, что сбор информации в госкомпаниях может быть связан как с расширением списка заблокированных VPN в ближайшее время, так и с блокировкой основных VPN-протоколов в перспективе. Правительство в первую очередь опрашивает крупные коммерческие и государственные организации, потому что хочет избежать ситуации, при которой «блокировка VPN перекроет важную инфраструктуру, или госуслуги, или критически важные услуги бизнеса», предполагает директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. В случае с массовой блокировкой протоколов ведомства могут настроить исключения для подсетей тех, кто сдал сведения, и заблокировать доступ всем остальным, объясняет он. Если Минцифры будет создавать собственное VPN-решение, то оно может быть осуществлено на базе «Госуслуг», считает Кулин: это позволит контролировать, кто использует эти VPN, и иметь актуальный белый список, чтобы не блокировать их.