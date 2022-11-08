"Мы начинаем поэтапное отключение VPN-приложения Kaspersky Secure Connection на российском рынке", объявила "Лаборатория Касперского":
VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму.
Платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться до конца декабря 2022 года. Если вы купили наш продукт и активировали его (в личном кабинете на my.kaspersky.com), то приложение продолжит работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки (для большинства пользователей это один год).
Бесплатная версия Kaspersky Secure Connection будет доступна до 15 ноября 2022 года. После этого срока воспользоваться бесплатным продуктом в России уже не получится.
Полностью аналогична ситуация и с Kaspersky Secure Connection, входящим в состав различных комплексных решений для домашних пользователей. Например, если у вас установлен Kaspersky Total Security и вы оплатили подписку на Kaspersky Secure Connection, то VPN-приложение будет работать до истечения срока подписки на него. При отсутствии платной подписки или лицензии на Kaspersky Secure Connection приложение перестанет работать 15 ноября.
Изменения в работе Kaspersky Secure Connection не затронут никакие иные страны, кроме России. Русскоязычная версия приложения все так же будет доступна на сайтах «Лаборатории Касперского» и в магазинах мобильных приложений. Для пользователей за пределами России набор доступных функций и VPN-серверов не изменится.
Летом этого года "Лаборатория" выполнила заявленное Роскомнадзором требование для VPN-сервисов подключиться к ФГИС (федеральной государственной информационной системе), что позволит им автоматически блокировать запрещённые в России ресурсы. Требование было направлено 10 VPN-провайдерам, к системе подключился только сервис от "Касперского". Остальные относительно популярные VPN-сервисы на территории России постепенно блокируются Роскомнадзором. Впрочем, компании, которые используют VPN в "непрерывных технологических процессах", могут пока продолжать пользоваться запрещёнными решениями.
В тот же день, когда стало известно о решении "Касперского", компания "Ростелеком" разослала пресс-релиз о «ГОСТ VPN».
"Ростелеком" предлагает операторам связи сервис «ГОСТ VPN» для построения и эксплуатации защищенных сетей. Сервис позволяет организовать защищенное взаимодействие между географически распределенными объектами в любых регионах и выполнить требования российского законодательства.
Сервис шифрования каналов связи «ГОСТ VPN» обеспечивает конфиденциальность и целостность данных при их передаче по открытым каналам связи. Для этого используются сертифицированные ФСБ России средства криптографической защиты информации (СКЗИ) по третьему классу (КСЗ), что гарантирует высокий уровень защиты и позволяет организациям соблюдать требования федеральных законов о персональных данных (№ 152-ФЗ) и о безопасности критической информационной инфраструктуры (№ 187-ФЗ).
«ГОСТ VPN» позволяет пополнить продуктовую линейку самих операторов связи. Теперь они могут предлагать сервис для построения и эксплуатации защищенных сетей собственным заказчикам, например, государственным органам, операторам персональных данных, предприятиям электроэнергетики, компаниям финансовой отрасли или медицины.
Преимуществами сервиса являются снижение расходов на средства СКЗИ, оптимизация штата службы информационной безопасности компании, при этом ответственность за выполнение требований регуляторов «Ростелеком» берет на себя.
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