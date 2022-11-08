"Мы начинаем поэтапное отключение VPN-приложения Kaspersky Secure Connection на российском рынке", объявила "Лаборатория Касперского":

VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму.

Платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться до конца декабря 2022 года. Если вы купили наш продукт и активировали его (в личном кабинете на my.kaspersky.com), то приложение продолжит работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки (для большинства пользователей это один год).

Бесплатная версия Kaspersky Secure Connection будет доступна до 15 ноября 2022 года. После этого срока воспользоваться бесплатным продуктом в России уже не получится.

Полностью аналогична ситуация и с Kaspersky Secure Connection, входящим в состав различных комплексных решений для домашних пользователей. Например, если у вас установлен Kaspersky Total Security и вы оплатили подписку на Kaspersky Secure Connection, то VPN-приложение будет работать до истечения срока подписки на него. При отсутствии платной подписки или лицензии на Kaspersky Secure Connection приложение перестанет работать 15 ноября.

Изменения в работе Kaspersky Secure Connection не затронут никакие иные страны, кроме России. Русскоязычная версия приложения все так же будет доступна на сайтах «Лаборатории Касперского» и в магазинах мобильных приложений. Для пользователей за пределами России набор доступных функций и VPN-серверов не изменится.